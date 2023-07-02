Лебрюн: зарплата Орлова в «Каролине» слишком высока, но всего за два года — идеальный срок

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн оценил подписание «Каролиной Харрикейнз» контракта с российским защитником Дмитрием Орловым.
«Каролина» подписала Дмитрия Орлова со среднегодовой стоимостью в $ 7,75 млн, которая, на мой взгляд, слишком высока. Но всего на два года — идеальный срок», — написал Лебрюн в статье на The Athletic.
Напомним, ранее у Орлова подошёл к концу контракт с «Бостон Брюинз». Российского защитника обменяли в стан «мишек» из «Вашингтон Кэпиталз» в ходе сезона-2022/2023. В составе «Бостона» 31-летний хоккеист принял участие в 23 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, забросив четыре шайбы и суммарно набрав 17 (4+13) очков. В семи встречах плей-офф игрок записал на свой счёт 8 (0+8) баллов. Орлов становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» в 2018 году.
- 2 июля 2023
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