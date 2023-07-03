The Hockey Writers: подписание Орлова — агрессивный шаг «Каролины» к финалу Кубка Стэнли

Журналист Колин Ньюби в статье на портале The Hockey Writers оценил подписание «Каролиной Харрикейнз» российского защитника Дмитрия Орлова.
«Орлов стал ключевым винтиком в обороне, который помог «Вашингтону» стать постоянной командой плей-офф на протяжении всего его пребывания в клубе.
Российский защитник пережил возрождение в атакующем плане после того, как в марте 2023 года присоединился к «Бостону». Он набрал 17 очков в 23 играх регулярного сезона за «Брюинз» после того, как до обмена забил всего 19 очков в 43 встречах с «Вашингтоном».
Решение «Каролины» привлечь дорогого защитника является показателем продолжающегося агрессивного подхода к тому, чтобы преодолеть трудности и вернуться в финал Кубка Стэнли впервые с 2006 года.
Среднегодовая стоимость чуть менее $ 8 млн — это высокая цена для игрока, которому исполнится 32 года. Однако «Харрикейнз» минимизировали риск, согласившись всего на два года», — сказано в статье.
Напомним, 31-летний хоккеист обороны подписал соглашение на два года и общую сумму $ 15,5 млн. Кэпхит составит $ 7,75 млн.
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