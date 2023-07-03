Овечкин планирует принять участие в прощальном матче Зарипова

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин планирует принять участие в прощальном матче пятикратного обладателя Кубка Гагарина и чемпиона мира Даниса Зарипова в Казани 9 августа 2023 года.
«Пока у него это есть в планах», — приводит слова агента Овечкина Глеба Чистякова ТАСС.
Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»). Данис является трёхкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014), серебряным и бронзовым призёром мировых первенств.
Напомним, в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги Зарипов сыграл за «Ак Барс» 15 матчей, в которых отдал три результативные передачи.
Ранее главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о разговоре с Зариповым касательно тренерской работы.
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