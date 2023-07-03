Журналист The Athletic рассказал, какой кэпхит может получить Мэттьюс. Это рекордная сумма

Журналист The Athletic Джонас Сигел поделился мыслями о том, какой контракт могут предложить нападающему Остону Мэттьюсу в «Торонто Мэйпл Лифс».

«Лучшим вариантом как для Мэттьюса, так и для «Лифс» может стать пятилетняя сделка с рекордной суммой, превышающей кэпхит Маккиннона в $ 12,6 млн. Пятилетняя сделка забрала бы все лучшие сезоны Мэттьюса — с его 27 лет по 31 год. Это также может разрушить предыдущий прецедент для таких типов контрактов. «Торонто» может рассчитывать на максимальную сумму в $ 14,5 млн по пятилетнему контракту.

Что явно кажется завышенным», — говорится в сообщении.

25-летний нападающий получит право подписать новый контракт с клубом с 1 июля. Его действующее соглашение с кэпхитом $ 11,6 млн действует до завершения сезона-2023/2024.