Костин обратился к болельщикам «Эдмонтона» после ухода из команды

Нападающий «Детройт Рэд Уингз» Клим Костин обратился к болельщикам «Эдмонтон Ойлерз» после ухода из канадского клуба.

«Я не могу выразить всей своей благодарности лучшим фанатам, которых я когда-либо видел. Ваша любовь и поддержка очень много значат для меня. Вы дали мне второе дыхание, и я всегда буду помнить об этом. Я сожалею, что мы не смогли завоевать Кубок для «Ойлерз» в этом году. Вы действительно этого заслуживаете! Ещё раз спасибо вам, болельщики «Ойлерз». Увидимся позже, КК», — цитирует Костина пресс-служба «нефтяников».

Напомним, после перехода из «Эдмонтона» Костин подписал контракт с «Детройтом» на два года. В прошедшем плей-офф Национальной хоккейной лиги на счету 24-летнего Костина 12 матчей за «Эдмонтон Ойлерз», в которых россиянин заработал пять очков — забросил три шайбы и отдал две результативные передачи. В регулярке на счету 24-летнего форварда 57 игр и 21 (11+10) очко.