«Трактор» объявил тренерский штаб на новый сезон-2023/2024 КХЛ. Из прошлого тренерского штаба Анвара Гатиятулина в команде остались Владимир Гапонов и Олег Приданников. Кирилл Гарифуллин в сезоне-2022/2023 работал с «Челметом» и перешёл на ступень выше.

Анвар Гатиятулин – главный тренер, Алексей Заварухин — ассистент главного тренера, Валерий Кулибаба — ассистент главного тренера, Александр Макрицкий — ассистент главного тренера, Петер Шкрабел — тренер по вратарям, Денис Богданов и Кирилл Гарифуллин — тренеры по ОФП, Владимир Гапонов – видеотренер, Олег Приданников – тренер по развитию игроков.

В прошлом сезоне КХЛ «Трактор» не попал в плей-офф, заняв девятое место в таблице Восточной конференции КХЛ.