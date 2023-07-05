«Трактор» объявил тренерский штаб на новый сезон-2023/2024 КХЛ
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«Трактор» объявил тренерский штаб на новый сезон-2023/2024 КХЛ. Из прошлого тренерского штаба Анвара Гатиятулина в команде остались Владимир Гапонов и Олег Приданников. Кирилл Гарифуллин в сезоне-2022/2023 работал с «Челметом» и перешёл на ступень выше.
Анвар Гатиятулин – главный тренер, Алексей Заварухин — ассистент главного тренера, Валерий Кулибаба — ассистент главного тренера, Александр Макрицкий — ассистент главного тренера, Петер Шкрабел — тренер по вратарям, Денис Богданов и Кирилл Гарифуллин — тренеры по ОФП, Владимир Гапонов – видеотренер, Олег Приданников – тренер по развитию игроков.
В прошлом сезоне КХЛ «Трактор» не попал в плей-офф, заняв девятое место в таблице Восточной конференции КХЛ.
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