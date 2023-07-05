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«Монреаль» подписал трёхлетний контракт с пятым номером драфта НХЛ — 2023 Райнбахером

«Монреаль» подписал трёхлетний контракт с пятым номером драфта НХЛ — 2023 Райнбахером
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«Монреаль Канадиенс» подписал контракт новичка с защитником Давидом Райнбахером, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на три года.

18-летний австриец был выбран «Монреалем» под пятым номером на драфте Национальной хоккейной лиги — 2023, который завершился в Нэшвилле.

В прошлом сезоне Райнбахер выступал за «Клотен» в элитной швейцарской лиге и набрал 22 (7+19) очка в 46 матчах при показателе полезности «+7». В трёх играх плей-офф защитник записал на свой счёт 2 (1+1) результативных балла.

Давид выступал за Австрию на молодёжном чемпионате мира 2023 года и чемпионате мира 2023 года.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» занял 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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