«Монреаль» подписал трёхлетний контракт с пятым номером драфта НХЛ — 2023 Райнбахером
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«Монреаль Канадиенс» подписал контракт новичка с защитником Давидом Райнбахером, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на три года.
18-летний австриец был выбран «Монреалем» под пятым номером на драфте Национальной хоккейной лиги — 2023, который завершился в Нэшвилле.
В прошлом сезоне Райнбахер выступал за «Клотен» в элитной швейцарской лиге и набрал 22 (7+19) очка в 46 матчах при показателе полезности «+7». В трёх играх плей-офф защитник записал на свой счёт 2 (1+1) результативных балла.
Давид выступал за Австрию на молодёжном чемпионате мира 2023 года и чемпионате мира 2023 года.
В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» занял 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
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