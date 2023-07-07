Куик: в детстве болел за «Рейнджерс», а в моей комнате висел плакат с вратарём Рихтером

Голкипер «Рейнджерс» Джонатан Куик прокомментировал подписание контракта с «синерубашечниками» и заявил, что полгода назад задумывался о завершении карьеры. Куик рассказал, что в детстве у него в комнате висел плакат с вратарём «Рейнджерс» Майком Рихтером и он наблюдал, как его любимая команда выиграла Кубок Стэнли в 1994 году.

«Я вырос, наблюдая за «Рейнджерс» в детстве. Это просто возможность, от которой нельзя было отказаться. Просто хочу выжать из этого максимум. Примерно пять месяцев назад я думал, что собираюсь завершить карьеру в составе «Лос-Анджелеса», по крайней мере такие мысли у меня были», — цитирует Куика пресс-служба лиги.

Вратарь подписал соглашение с «Рейнджерс» на один сезон и $ 825 тыс. В прошлом сезоне Куик был обменян из «Кингз» в «Вегас», с которым выиграл свой третий Кубок Стэнли в карьере. 37-летний ветеран будет сменщиком Игоря Шестёркина.