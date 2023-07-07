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«С детства за «Монреаль». Защитник «Торпедо» Конюшков отреагировал на выбор на драфте-2023

«С детства за «Монреаль». Защитник «Торпедо» Конюшков отреагировал на выбор на драфте-2023
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20-летний защитник нижегородского «Торпедо» Богдан Конюшков в прямом эфире в телеграм-канале нижегородцев прокомментировал выбор на драфте Национальной хоккейной лиги — 2023 клубом «Монреаль Канадиенс». Россиянина задрафтовали в четвёртом раунде под общим 110-м номером.

«Ну, классно. Оригинальная шестёрка. Я с детства за «Монреаль». С французским у меня плохо, с английским чуть получше. Начну с английского, а потом продолжу французским», — сказал Конюшков.

В течение всего сезона защитник был одним из лидеров чемпионата по игровому времени и проценту точных передач. Сезон-2022/2023 Конюшков завершил в МХЛ, где с «Чайкой» выиграл Кубок Харламова. В ходе сезона защитник признавался лучшим новичком недели и лучшим новичком второго раунда. Богдан был номинантом на приз имени Алексея Черепанова — лучшему новичку сезона-2022/2023.

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