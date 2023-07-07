«Вашингтон» заключил контракты с двумя хоккеистами
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«Вашингтон Кэпиталз» подписал контракты с двумя хоккеистами, сообщает CapFriendly.
«Столичные» заключили двустороннее соглашение с 18-летним левым крайним нападающим Эндрю Кристаллом. Срок контракта составит три года, кэпхит хоккеиста — $ 905 тыс. С учётом бонусов канадский форвард может получить $ 950 тыс. «Вашингтон» задрафтовал Кристалла в 2023 году во втором раунде под общим 40-м номером.
Кроме того, «столичные» заключили соглашение с 27-летним защитником Чейзом Приски. Контракт подписан на один сезон, сумма сделки составит $ 775 тыс. В минувшем сезоне Приски выступал в системе «Баффало Сэйбрз». За карьеру американский защитник принял участие лишь в четырёх матчах в Национальной хоккейной лиге.
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