Фридман назвал команды, которые заинтересованы в переходе Владимира Тарасенко

Журналист Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал ситуацию с контрактом российского нападающего Владимира Тарасенко.
«Я слышал, что «Сан-Хосе» проявляет интерес к Тарасенко, «Нэшвилл» также показывал заинтересованность. Мне кажется, что ещё и «Оттава» проявляла некоторый интерес в ожидании завершения сделки с Дебринкэтом. Но не думаю, что Тарасенко нашёл условия, которые хотел. Сомневаюсь, что это изменится.
На мой взгляд, одна из вещей, которые произойдут, — это, возможно, то, что они смогут получить новые условия или найти новую команду, в которую он захочет перейти», — сказал Фридман в эфире подкаста 32 Thoughts.
Тарасенко в ходе регулярного чемпионата сезона-2022/2023 был обменян из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи встречах.
- 7 июля 2023
-
23:24
-
23:19
-
22:57
-
22:47
-
22:37
-
22:34
-
22:17
-
21:55
-
21:22
-
21:09
-
20:48
-
20:22
-
20:02
-
19:58
-
19:38
-
19:34
-
19:20
-
19:19
-
19:06
-
18:50
-
18:39
-
18:18
-
17:59
-
17:38
-
17:18
-
16:58
-
16:30
-
15:50
-
15:25
-
14:55
-
14:30
-
14:10
-
13:30
-
13:05
-
12:45