Фридман назвал команды, которые заинтересованы в переходе Владимира Тарасенко

Журналист Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал ситуацию с контрактом российского нападающего Владимира Тарасенко.

«Я слышал, что «Сан-Хосе» проявляет интерес к Тарасенко, «Нэшвилл» также показывал заинтересованность. Мне кажется, что ещё и «Оттава» проявляла некоторый интерес в ожидании завершения сделки с Дебринкэтом. Но не думаю, что Тарасенко нашёл условия, которые хотел. Сомневаюсь, что это изменится.

На мой взгляд, одна из вещей, которые произойдут, — это, возможно, то, что они смогут получить новые условия или найти новую команду, в которую он захочет перейти», — сказал Фридман в эфире подкаста 32 Thoughts.

Тарасенко в ходе регулярного чемпионата сезона-2022/2023 был обменян из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи встречах.