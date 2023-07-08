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«С ним тяжело в тройке». Костин поделился впечатлениями от совместной игры с Макдэвидом

«С ним тяжело в тройке». Костин поделился впечатлениями от совместной игры с Макдэвидом
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Нападающий «Детройт Ред Уингз» Клим Костин поделился впечатлениями от игры в одном звене с капитаном «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом.

«Что я почувствовал, когда впервые попал в одну тройку с Макдэвидом? Какие эмоции?! Ты думаешь: блин, как бы не обосраться! (смеётся) Когда с ним в тройке играешь, тебе просто нужно… ты вот только шайбу получаешь — он уже в двух метрах от тебя, типа: «Дай-дай-дай пас». И поэтому тебе просто нужно аккуратно отдать пас в метре от него, точно в клюшку. Ты можешь отдать ему пас в своей зоне, он всех проедет, забьёт — а у тебя пасик.

Он человек очень открытый, добрый. Я к нему много раз обращался. После тренировки он в углу показывал, как он людей раздевает. Много я с ним провёл на льду? Матчей, может, пять-шесть я с ним в одной тройке сыграл. С ним тяжело играть в тройке. Если у тебя есть свои лидерские качества и ты сам хочешь проехать, обыграть соперников, момент создать, у тебя не получится. Как только шайба к тебе приходит, он уже рядом, и пас нужно отдать. Ты просто отдаёшь ему шайбу, катишь на дальнюю, за воротами прячешься, клюшечку подставил — и всё», — сказал Костин в эфире YouTube-канала «Черкас Атлант».

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