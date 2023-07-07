Костин: Макдэвид был разгильдяйчиком до 22 лет. Сейчас он пример для любого хоккеиста

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Клим Костин поделился мнением о капитане «Эдмонтон Ойлерз» Конноре Макдэвиде.

«Все, кто звонит мне с интервью, первый вопрос всегда задают о Макдэвиде. Я говорю: «Ребят, давайте я вам просто его телефончик дам. Позвоните ему. Чего вы меня спрашиваете?»

Он великий игрок уже сейчас. Будет в истории НХЛ надолго. Но, знаешь, за пределами площадки он такой же человек. Обычный, простой, скромный парень. С ним просто так никуда поесть не сходишь? В Эдмонтоне да. Он практически не выходит из дома. Если я выхожу с папой в Эдмонтоне где-то покушать, пока идёшь, человека три меня останавливают, просят сфотографироваться и расписаться. Представляешь, что было бы в случае Макдэвида? Там весь город бы собрался.

Коннор — такой человек… При том, что он зарабатывает огромные деньги, у него там один из самых больших контрактов в НХЛ, он на самом деле очень скромный, одевается скромно и никогда деньгами не разбрасывается. Макдэвид — настоящий пример. Он был таким разгильдяйчиком — мне рассказали в «Эдмонтоне», — когда он был ещё молодой, с 18 до 22 лет. А сейчас этот человек просто пример. Пример для любого хоккеиста.

Маккиннону не нравится, когда на тренировках его не понимали, мог напихать? Не знаю Маккиннона, но у Макдэвида нет такого. Даже если что-то не понравится, я ни разу на тренировке не видел, чтобы он психанул. Бывали моменты, когда борьба «один в один» в углу на тренировке, и ему кто-то подножку сделал… Такие звёздные игроки, как он, могут как-то агрессивно на это реагировать. Но он всегда спокоен. Человек-спокойствие. Он может потом в раздевалке подойти и кому-то сказать: «Знаешь, давай там в следующий раз чуть по-другому сыграем». И всё», — сказал Костин в эфире YouTube-канала «Черкас Атлант».