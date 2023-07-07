Рознер: непохоже, что «Айлендерс» слишком вовлечены в переговоры с Тарасенко сейчас

Журналист Стефен Рознер на своей странице в «Твиттере» прокомментировал ситуацию с новым контрактом российского нападающего Владимира Тарасенко.

«Я не думаю, что «Оттава» расстанется с Пинто. А Тарасенко подходил «островитянам» несколько лет назад и наверняка помог бы команде. Но непохоже, что «Айлендерс» слишком вовлечены в переговоры с ним в данный момент. Также похоже, что он подпишет контракт с «Оттавой», как только они обменяют Дебринкэта», — говорится в сообщении.

Напомним, Тарасенко в ходе регулярного чемпионата сезона-2022/2023 был обменян из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах, в которых записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи встречах.