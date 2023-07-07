Агент Мичкова: Матвей не хотел попасть в «Вашингтон», это полная пурга

Представитель российского нападающего Матвея Мичкова в России и бывший скаут сборной России Сергей Федотов рассказал, что его клиент не хотел, чтобы его задрафтовал «Вашингтон Кэпиталз». Специалист сообщил, что в молодом форварде был серьёзно заинтересован «Анахайм Дакс», выбиравший под вторым номером. Кроме того, Федотов сказал, что Мичков не хотел не только в «Вашингтон», но и в «Аризону Койотс».

«За два дня мне позвонил скаут «Анахайма» Константин Крылов. Самый легендарный наш скаут клубов НХЛ. У них была видеоконференция. «Анахайм» серьёзно рассматривал Матвея Мичкова.

Все приходящие факторы, которые, естественно, были объективные, влияли где-то на рейтинг. Но те переговоры, которые провёл Максим Моливер (агент Матвея Мичкова в НХЛ. — Прим. «Чемпионата») с «Филадельфией», и желание самого Матвея — всё сошлось именно в этом клубе. Город, регион, контракт, который со СКА, само желание игрока — всё сошлось в точечку.

Да, не было желания оказаться в «Аризоне». Не было вообще. Я говорил автору этой идеи, что это некий инсайд, что это специально было затеяно, чтобы Матвей Мичков попал в «Вашингтон». Не хотел он попасть в «Вашингтон». От слова совсем. Это желание было обоюдным. Понимаю, что это красиво. Я не стал опровергать — у меня нет телеграм-канала, — что это полная пурга. Но это полная пурга. Это работа такая журналистская, когда человек сам придумал, сам выдал за некий инсайд, и все такие — во!

Мне задавали вопрос, жалеет ли Матвей, что не попал в «Вашингтон»? Я улыбаюсь. Да не хотел он в «Вашингтон». От слова совсем. «Аризона» и «Вашингтон» — это два клуба, которые точно… По разным причинам», — приводит слова Федотова «Спорт-экспресс».