Щитов: в Монголии и Индии будет интересен хоккей, ещё на Бали есть любительские команды

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал идеи проведения матчей в нехоккейных странах. Сообщается, что КХЛ может провести выставочный матч в Монголии, а сборная России сыграть с Индией. ФХР подписала меморандум о развитии хоккейных отношений со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).
«Это популяризация хоккея. А что в Монголии и Индии не люди живут? Возможно, им будет интересно. У меня друзья на Бали живут, там тоже есть любительские команды. Мой друг, Евгений Нурисламов, который играл в КХЛ и брал медали с «Локомотивом», будет одним из тренеров сборной Индонезии. Перед этой командой тоже стоят задачи.
Неправильно надсмехаться над людьми из других стран. Пускай занимаются хоккеем и перенимают методики. Это здорово. Спорт, и хоккей в частности, объединяет людей и должен распространяться по всему миру. Ничего плохого в этом не вижу. НХЛ тоже делает вынесенные матчи в других странах», — цитирует Щитова «РБ Спорт».
Ранее первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявлял о возможном участии российской сборной в матчах по хоккею на траве в Индии.
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