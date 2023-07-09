«На обиженных воду возят, НХЛ без России никуда не деться». Назаров – о Федотове в ЦСКА

Известный тренер Андрей Назаров высказался о подписании контракта между вратарём Иваном Федотовым и ЦСКА.
«Рад, что вопрос с Иваном Федотовым разрешился в положительную сторону. Это очень хороший вратарь, серебряный призёр Олимпийских игр и обладатель Кубка Гагарина. Здорово, что он останется в России ещё на два сезона и будет выступать в КХЛ за ЦСКА. У армейского клуба большая армия болельщиков, думаю, что они тоже очень довольны состоявшейся сделкой.
Что касается заявлений из НХЛ и всех этих североамериканских обид о якобы нарушенном меморандуме, то на обиженных воду возят. Пусть потерпят, НХЛ без России никуда не деться. Посмотрите, сколько талантов генерирует отечественная хоккейная школа и сколько наших ребят потом уезжает за океан. О повышенном интересе к россиянам говорит и недавний драфт», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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