Светлов: надеюсь, история Федотова не отразится на карьере Мичкова

Олимпийский чемпион-1988, чемпион мира — 1986, участник Тренерского совета ФХР Сергей Светлов оценил подписание контракта голкипера Ивана Федотова с ЦСКА.

«Удивился, что свои права на Федотова пытаются подтвердить НХЛ и «Филадельфия», как следствие наметился конфликт интересов? Это вопрос прежде всего к спортивным юристам, не знаю всех нюансов. На фоне Европы политика НХЛ в общем-то понятна, за океаном главное — хоккейный бизнес, а не гражданство или придирки в политике. Ещё вчера это было для нас плюсом — если не с ИИХФ, то хотя бы с НХЛ мы взаимодействовали по правилам.

Сегодня и завтра что-то может измениться? Между нашими лигами и дальше должно существовать уважение контрактов. Надеюсь, эта история не отразится, например, на карьере Матвея Мичкова — и он спокойно отработает свой договор в КХЛ. Это будет полезно и для самого Матвея, и для его клуба, и для нашей лиги. Не хотелось бы возвращаться в переломные времена нашего хоккея, когда НХЛ забирала игроков на контрактах», — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru.

Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига направляла в КХЛ извещение о том, что контракт российского вратаря Ивана Федотова с «Филадельфией Флайерз» будет действителен на сезон-2023/2024.