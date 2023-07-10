Лучший снайпер АХЛ прошлого сезона Андреофф перешёл в «Сибирь»

«Сибирь» подписала однолетний контракт с канадским центральным нападающим 32-летним Энди Андреоффом, сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне в АХЛ форвард получил приз «Уилли Маршалл Эворд» — это награда, ежегодно вручаемая лучшему снайперу лиги по итогам регулярного чемпионата: в 69 матчах он записал на свой счёт 65 очков (37+28). Ещё три игры нападающий провёл в НХЛ за «Нью-Йорк Айлендерс», где отметился одной результативной передачей.

Ранее стало известно, что «Айлендерс» расторгли контракт с Энди. У игрока оставался ещё один год соглашения с «островитянами».

В карьере хоккеиста 189 матчей в НХЛ, где он выступал за клубы «Лос-Анджелес Кингз», «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». В этих играх Андреофф набрал 28 очков (15+13).