В ИИХФ отреагировали на ситуацию с голкипером Федотовым

Глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что ИИХФ не получала запроса по поводу контракта российского вратаря Ивана Федотова с московским ЦСКА.

«ИИХФ пока не получала запроса. Никаких комментариев, пока мы не получим запрос или какую-то информацию на этот счёт», — сказал Тардиф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Напомним, в мае 2022 года Федотов заключил однолетний контракт с «Филадельфией Флайерз» на сезон-2022/2023. Тем не менее летом вратаря задержали и отправили на прохождение армейской службы. В итоге минувший сезон Федотов пропустил, а его соглашение с «лётчиками», как сообщалось на официальном сайте клуба, автоматически продлено на грядущий чемпионат.