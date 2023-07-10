В ИИХФ отреагировали на ситуацию с голкипером Федотовым
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Глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что ИИХФ не получала запроса по поводу контракта российского вратаря Ивана Федотова с московским ЦСКА.
«ИИХФ пока не получала запроса. Никаких комментариев, пока мы не получим запрос или какую-то информацию на этот счёт», — сказал Тардиф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
Напомним, в мае 2022 года Федотов заключил однолетний контракт с «Филадельфией Флайерз» на сезон-2022/2023. Тем не менее летом вратаря задержали и отправили на прохождение армейской службы. В итоге минувший сезон Федотов пропустил, а его соглашение с «лётчиками», как сообщалось на официальном сайте клуба, автоматически продлено на грядущий чемпионат.
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