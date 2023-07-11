Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Максвелл: если контракт Барбашёва будет проблемой, «Вегасу» не будет сложно обменять Ивана

Максвелл: если контракт Барбашёва будет проблемой, «Вегасу» не будет сложно обменять Ивана
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Daily Faceoff Скотт Максвелл считает, что контракт российского нападающего Ивана Барбашёва может принести проблемы «Вегас Голден Найтс». В межсезонье форвард заключил новое пятилетнее соглашение с кэпхитом $ 5 млн и на общую сумму $ 25 млн.

«Я упомянул Барбашёва в своей статье об игроках, которых нужно остерегаться покупателям, в прошлом месяце. Хотя я думаю, что контракт немного длинный и немного дорогой, меня больше всего беспокоит то, что Иван лучше играет на фланге, чем в центре. Переподписав контракт с «Вегасом», он, вероятно, будет лишён игры на своей позиции, потому что у команды есть Джек Айкел, Вильям Карлссон, Чандлер Стивенсон и Николя Руа, причём все, кроме Стивенсона, подписали контракт как минимум на следующие три сезона. И если контракт Барбашёва действительно станет проблемой, мы знаем, что у «Вегаса» не будет сложностей обменять игрока», — говорится в сообщении.

Материалы по теме
The Athletic объяснил, в чём был вклад Ивана Барбашёва в завоевание Кубка Стэнли «Вегасом»
Эксклюзив
Мильштейн — о контракте Барбашёва на $ 25 млн: его приоритетом было остаться в «Вегасе»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023