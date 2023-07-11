Максвелл: если контракт Барбашёва будет проблемой, «Вегасу» не будет сложно обменять Ивана

Журналист Daily Faceoff Скотт Максвелл считает, что контракт российского нападающего Ивана Барбашёва может принести проблемы «Вегас Голден Найтс». В межсезонье форвард заключил новое пятилетнее соглашение с кэпхитом $ 5 млн и на общую сумму $ 25 млн.
«Я упомянул Барбашёва в своей статье об игроках, которых нужно остерегаться покупателям, в прошлом месяце. Хотя я думаю, что контракт немного длинный и немного дорогой, меня больше всего беспокоит то, что Иван лучше играет на фланге, чем в центре. Переподписав контракт с «Вегасом», он, вероятно, будет лишён игры на своей позиции, потому что у команды есть Джек Айкел, Вильям Карлссон, Чандлер Стивенсон и Николя Руа, причём все, кроме Стивенсона, подписали контракт как минимум на следующие три сезона. И если контракт Барбашёва действительно станет проблемой, мы знаем, что у «Вегаса» не будет сложностей обменять игрока», — говорится в сообщении.
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