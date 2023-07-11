Кожевников — о Федотове: эта ситуация может навредить всем — и вратарю, и ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мыслями о проблемах, возникших из-за подписания соглашения Иваном Федотовым с ЦСКА. В КХЛ решили зарегистрировать контракт вратаря. В НХЛ, в свою очередь, говорят, что у Федотова есть действующее соглашение с «Филадельфией Флайерз» на сезон-2023/2024. ФХР считает необходимым провести консультацию с ИИХФ.

«Есть люди, которые должны решать эту проблему. Она заключается в договоре, который был подписан год назад, поэтому наверняка есть нюансы. Надо договариваться и быть нормальными по отношению к своему игроку. Если контракт был подписан, значит, вратарь должен был знать о своих делах. У нас же агенты правят почему-то. Эта ситуация может навредить всем — и вратарю, и клубу, если они хотят его оставить. Тут должны разбираться юристы. Думаю, что в этой ситуации Ивану Федотову следует остаться в ЦСКА и доказать, что он хороший вратарь, а потом уезжать в НХЛ», — приводит слова Кожевникова «РИА Новости Спорт».