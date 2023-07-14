Таварес выразил надежду на то, что лидеры «Торонто» Мэттьюс и Нюландер останутся в команде

Капитан «Торонто» Джон Таварес высказался о контрактной ситуации Остона Мэттьюса и Вильяма Нюландера. Соглашение с Мэттьюсом и Нюландером рассчитано ещё на один сезон Национальной хоккейной лиги. С 1 июля оба форварда могут подписывать с клубом новые контракты.

«Мы все хотим быть здесь и побеждать здесь. Но также нельзя забывать и о деловой стороне. Иногда этот процесс требует времени. Требуется пройти переговорный процесс, и не всегда всё протекает гладко. Я сам убедился в этом, когда подписывал контракт с «Айлендерс» и когда стал свободным агентом.

Ребятам нравится здесь, они хотят остаться, и я надеюсь, что так в итоге и будет. Мы их поддерживаем, это отличные партнёры по команде и замечательные люди», – цитирует Тавареса Sportsnet.

Ранее руководство «Торонто» сообщало, что не планирует обменивать своих лидеров и намерено продлить с ними контракты.