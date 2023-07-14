Таварес выразил надежду на то, что лидеры «Торонто» Мэттьюс и Нюландер останутся в команде

Капитан «Торонто» Джон Таварес высказался о контрактной ситуации Остона Мэттьюса и Вильяма Нюландера. Соглашение с Мэттьюсом и Нюландером рассчитано ещё на один сезон Национальной хоккейной лиги. С 1 июля оба форварда могут подписывать с клубом новые контракты.
«Мы все хотим быть здесь и побеждать здесь. Но также нельзя забывать и о деловой стороне. Иногда этот процесс требует времени. Требуется пройти переговорный процесс, и не всегда всё протекает гладко. Я сам убедился в этом, когда подписывал контракт с «Айлендерс» и когда стал свободным агентом.
Ребятам нравится здесь, они хотят остаться, и я надеюсь, что так в итоге и будет. Мы их поддерживаем, это отличные партнёры по команде и замечательные люди», – цитирует Тавареса Sportsnet.
Ранее руководство «Торонто» сообщало, что не планирует обменивать своих лидеров и намерено продлить с ними контракты.
- 14 июля 2023
-
15:40
-
15:20
-
14:50
-
14:20
-
13:35
-
13:00
-
12:20
-
11:45
-
11:00
-
10:35
-
10:00
-
09:25
-
08:55
-
08:30
-
07:50
-
04:19
-
03:19
- 13 июля 2023
-
23:44
-
23:26
-
23:09
-
22:49
-
22:36
-
22:08
-
21:43
-
21:33
-
21:21
-
20:52
-
20:28
-
20:13
-
20:07
-
19:45
-
19:25
-
19:13
-
18:49
-
18:43