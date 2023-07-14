10-й номер драфта-2023 за три года в НХЛ получит в два раза меньше, чем девятый номер

«Сент-Луис Блюз» на официальном сайте объявил о заключении контракта новичка с 18-летним нападающим Далибором Дворски.

Отмечается, что соглашение со словаком подписано на три года. Кэпхит Дворски составит $ 950 тыс., а общая сумма сделки — $ 2,85 млн. Сезон-2023/2024 тем не менее словацкий нападающий проведёт в Швеции, где будет выступать за «Оскарсхамн».

Дворски был задрафтован «Сент-Луисом» в 2023 году в первом раунде под общим 10-м номером. Примечательно, что, как сообщает CapFriendly, форвард будет получать в два раза меньше, чем девятый номер драфта — шведский нападающий Нейт Даниэльсон. 12 июля хоккеист подписал трёхлетний контракт новичка с «Детройт Ред Уингз». Его кэпхит так же составит $ 950 тыс., однако с учётом бонусов общая сумма сделки составит $ 5,85 млн.