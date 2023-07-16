«Что может сделать Овечкин?» Вайсфельд — о возможном уходе Кузнецова из «Вашингтона»
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Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд рассказал, как мнение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина может отразиться на возможном обмене Евгения Кузнецова из стана «столичных».
«Мнение Овечкина, безусловно, учитывают генеральный менеджер и владелец «Вашингтона». Но, с другой стороны, у каждого игрока своя судьба. Тот же Дмитрий Орлов ушёл из «Кэпиталс» в силу определённых обстоятельств, хотя они с Овечкиным друзья. Если Кузнецов действительно запросил обмен, то у него на это есть какие-то основания. Что здесь может сделать Овечкин?», – цитирует Вайсфельда Vprognoze.ru.
Кузнецов завершил предыдущий сезон с 55 (12+43) очками. При этом центрфорвард заработал худший в своей заокеанской карьере показатель полезности — «-26».
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