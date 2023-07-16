«Что может сделать Овечкин?» Вайсфельд — о возможном уходе Кузнецова из «Вашингтона»

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд рассказал, как мнение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина может отразиться на возможном обмене Евгения Кузнецова из стана «столичных».

«Мнение Овечкина, безусловно, учитывают генеральный менеджер и владелец «Вашингтона». Но, с другой стороны, у каждого игрока своя судьба. Тот же Дмитрий Орлов ушёл из «Кэпиталс» в силу определённых обстоятельств, хотя они с Овечкиным друзья. Если Кузнецов действительно запросил обмен, то у него на это есть какие-то основания. Что здесь может сделать Овечкин?», – цитирует Вайсфельда Vprognoze.ru.

Кузнецов завершил предыдущий сезон с 55 (12+43) очками. При этом центрфорвард заработал худший в своей заокеанской карьере показатель полезности — «-26».