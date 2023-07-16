Иван Просветов подписал контракт на год с «Аризоной»

Российский вратарь Иван Просветов заключил соглашение с «Аризоной Койотс» на один год.

Минимальная сумма, которую заработает Просветов по этому контракту, составляет $ 775 тыс. Если Иван не примет участия в 15 матчах НХЛ, то в следующем году станет неограниченно свободным агентом.

В прошлом сезоне регулярки НХЛ 24-летний вратарь провёл за «Койотс» семь матчей, в которых одержал четыре победы с 88% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,98.

Всего в НХЛ Просветов сыграл 13 матчей, в которых одержал четыре победы с 87,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 4,07.

Напомним, на прошедшем драфте НХЛ «Аризона» выбрала двух российских хоккеистов ярославского «Локомотива» — защитника Дмитрия Симашева и нападающего Даниила Бута.