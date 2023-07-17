Кожевников: Федотова в ЦСКА могли запугать? Думаю, это никому не нужно

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил пресс-конференцию с участием голкипера ЦСКА Ивана Федотова. В июле 2022 года вратарь был задержан сотрудниками военкомата и отправлен в часть для прохождения срочной службы. Сегодня он сообщил журналистам, что не имеет значения, кто приложил к этому руку.

«Не думаю, что могли запугать. Думаю, это никому не нужно.

Сможет ли он прийти в форму к началу сезона? Всё зависит от того, как он там время проводил. Посмотрим, сезон покажет. И что, что он тренировался там советскими гантелями. Всё зависит от него самого», — цитирует Кожевникова «РИА Новости Спорт».

Напомним, ЦСКА объявил о подписании контракта с Федотовым 8 июля 2023 года. Служба в армии у хоккеиста закончилась 1 июля.