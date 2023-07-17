И. Федотов: ЦСКА приложил руку к тому, чтобы отправить меня в армию? Не имеет значения

Подписавший контракт с ЦСКА голкипер Иван Федотов ответил на вопрос, мог ли армейский клуб быть причастным к тому, что хоккеиста отправили в армию.

«ЦСКА приложил руку к тому, чтобы отправить меня в армию? Здесь можно что угодно говорить. Я лично как человек, который отслужил, воздержусь от комментариев. Не имеет никакого значения – кто приложил руку, а кто нет. Я отслужил год и отдал время, которое мог посвятить хоккею. Двигаемся дальше. Делать выводы тут бессмысленно. Время прошло, и сейчас нужно возвращаться и делать определённые шаги», — сказал Федотов на пресс-конференции.

ЦСКА объявил о подписании контракта с Федотовым 8 июля 2023 года.

Ранее Федотов рассказал, почему решил не избегать службы в армии.