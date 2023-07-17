«Бостон» подписал контракты с тремя хоккеистами
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«Бостон Брюинз» подписал контракты с тремя хоккеистами, сообщает CapFriendly.
Прежде всего, «мишки» продлили соглашение с 24-летним канадским голкипером Майклом Дипьетро. С вратарём заключён однолетний двусторонний контракт с кэпхитом $ 775 тыс.
Кроме того, «Бостон» подписал соглашение с 22-летним американским защитником Алеком Регулой. «Брюинз» заключили с хоккеистом однолетний двусторонний контракт на $ 775 тыс. Ранее «мишки» получили права на Регулу в результате обмена нападающего Тейлора Холла в «Чикаго Блэкхоукс».
«Бостон» также подписал контракт с 24-летним американским защитником системы «Нью-Джерси Дэвилз» Рейли Уолшем. С хоккеистом заключили однолетнее двустороннее соглашение на сумму $ 775 тыс.
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