Хоккеист «Нью-Джерси» был замечен в браслете с надписью «Каролина» — отстой»

Финский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Эрик Хаула во время игры в гольф попал в необычную ситуацию.

Форвард «дьяволов» проводил время на полях гольфа со своим другом, хоккеистом британской лиги EIHL Дэнни Кристо. Американец выложил в своих социальных сетях совместное фото, на котором Хаула был замечен с браслетом, на котором было написано «Кейнз» — отстой». Это является отсылкой на «Каролину Харрикейнз».

Фото: Социальные сети Дэнни Кристо

Примечательно, что финн выступал за «ураганов» в сезоне-2019/2020 и даже сыграл 41 матч за клуб.

Напомним, в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Хаула принял участие в 80 встречах, в которых забросил 14 шайб и отдал 27 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 41 очко при общем показателе полезности «+13». В плей-офф нападающий набрал 6 (4+2) баллов в 12 матчах.