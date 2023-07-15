Аналитик NHL Network: Тарасенко должен перейти в «Каролину», это имеет много смысла

Бывший игрок «Питтсбург Пингвинз», а ныне аналитик NHL Network Майк Рапп поделился мыслями о будущем российского нападающего Владимира Тарасенко.

«Я думаю, он должен перейти в „Каролину“. Как мне кажется, это имеет много смысла. Побороться за Кубок Стэнли и выйти на рынок свободных агентов следующим летом. Я не знаю, почему он не принял предложение „Харрикейнз“. Я бы поставил на „Каролину“, — сказал Рапп в эфире SiriusXM NHL Network Radio.

Напомним, Тарасенко в ходе сезона-2022/2023 был обменян из «Сент-Луис Блюз» в «Нью-Йорк Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи встречах.