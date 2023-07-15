Аналитик NHL Network: Тарасенко должен перейти в «Каролину», это имеет много смысла

Бывший игрок «Питтсбург Пингвинз», а ныне аналитик NHL Network Майк Рапп поделился мыслями о будущем российского нападающего Владимира Тарасенко.
«Я думаю, он должен перейти в „Каролину“. Как мне кажется, это имеет много смысла. Побороться за Кубок Стэнли и выйти на рынок свободных агентов следующим летом. Я не знаю, почему он не принял предложение „Харрикейнз“. Я бы поставил на „Каролину“, — сказал Рапп в эфире SiriusXM NHL Network Radio.
Напомним, Тарасенко в ходе сезона-2022/2023 был обменян из «Сент-Луис Блюз» в «Нью-Йорк Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи встречах.
- 15 июля 2023
-
23:17
-
22:52
-
22:29
-
22:07
-
21:51
-
21:39
-
21:19
-
20:59
-
20:38
-
20:23
-
19:57
-
19:35
-
19:08
-
18:58
-
18:29
-
18:18
-
18:03
-
17:38
-
17:22
-
16:55
-
16:28
-
15:50
-
15:30
-
15:05
-
14:45
-
14:20
-
13:50
-
13:20
-
12:50
-
12:25
-
11:50
-
11:20
-
10:45
-
10:10
-
09:45