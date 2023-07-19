Федотов: подготовка российской армии серьёзнее, чем у «морских котиков» в США

Голкипер ЦСКА Иван Федотов сравнил подготовку российской армии и «морских котиков» в США. В 2016 году вратарь был в тренировочном лагере армейского спецподразделения ВМФ США.
«Чья подготовка опаснее и серьёзнее — элиты спецназа США или русского моряка? Российской армии. В «Филадельфии» я был короткий период, ну, презентацию сделали. У «котиков» больше акцент был сделан на физическую нагрузку и волевые качества, а в армии — физическая нагрузка, волевые качества, они немножко по-другому выстраиваются, как-то более вдолгую.
Там (у «морских котиков») ты пробежал кросс, триатлон какой-нибудь, ещё пронёс кого-то – и ты уже измождённый, уставший. За эти пять часов тебя выбивает так, что ты думаешь, что хуже не бывает. А в российской армии… Мне повезло, я познакомился с разными людьми, которые меня посвятили в нашу систему подготовки. Это совсем другое, и трудно представить, как ежедневно работать на таком уровне», — сказал Федотов в интервью «Комсомольской правде Спорт».
Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф рассказал, когда ИИХФ сделает заявление по ситуации с контрактом Федотова.
- 19 июля 2023
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