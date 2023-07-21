Стал известен новый клуб бывшего канадского защитника «Салавата Юлаева»

Канадский защитник Райан Мёрфи продолжит карьеру в ICE Hockey League — Австрийской хоккейной лиге. Новым клубом хоккеиста стал «Ред Булл» из Зальцбурга, сообщается на официальном сайте команды.

В прошлом сезоне канадский хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Салават Юлаев». Мёрфи принял участие в 43 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил четыре шайбы и отдал 14 результативных передач, суммарно набрав 18 очков при показателе полезности «+10». Кроме того, Райан сыграл ещё шесть матчей в плей-офф, записав на свой счёт 1 (0+1) балл при показателе полезности «0».

Напомним, сезон-2021/2022 Мёрфи провёл в Национальной хоккейной лиге, выступая за «Детройт Ред Уингз». Бóльшую часть чемпионата он провёл в фарм-клубе в АХЛ — «Гранд-Рапидс Гриффинс». Канадский защитник принял участие в 53 встречах регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги, в которых забросил 11 шайб и отдал 18 результативных передач, суммарно набрав 29 очков при показателе полезности «-7».

Отметим, что в НХЛ он также выступал за «Каролину Харрикейнз», «Миннесоту Уайлд» и «Нью-Джерси Дэвилз». Мёрфи сыграл 175 матчей, набрав 43 (8+35) очка.