Известный футбольный тренер ответил на слова Назарова, что хоккей — спорт №1 в России

Бывший главный тренер ФК «Урал» и других клубов Российской Премьер-Лиги Александр Тарханов ответил на слова известного наставника Андрея Назарова. Экс-тренер «Сочи» назвал хоккей спортом номер один в России. В качестве примера Назаров привёл завоевание Иваном Барбашёвым Кубка Стэнли – 2023 с «Вегас Голден Найтс» и отметил, что в последнее время ни один российский футболист не выигрывал Лигу чемпионов.

«В принципе, я могу согласиться и в то же время не согласиться. В любом случае футбол является первым номером у нас. Вместе с хоккеем! Это невозможно отделять, ведь это тоже наш традиционный спорт, просто в футбол больше играют и команд больше. Я не могу делить», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.