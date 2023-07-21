Известный футбольный тренер ответил на слова Назарова, что хоккей — спорт №1 в России
Поделиться
Бывший главный тренер ФК «Урал» и других клубов Российской Премьер-Лиги Александр Тарханов ответил на слова известного наставника Андрея Назарова. Экс-тренер «Сочи» назвал хоккей спортом номер один в России. В качестве примера Назаров привёл завоевание Иваном Барбашёвым Кубка Стэнли – 2023 с «Вегас Голден Найтс» и отметил, что в последнее время ни один российский футболист не выигрывал Лигу чемпионов.
«В принципе, я могу согласиться и в то же время не согласиться. В любом случае футбол является первым номером у нас. Вместе с хоккеем! Это невозможно отделять, ведь это тоже наш традиционный спорт, просто в футбол больше играют и команд больше. Я не могу делить», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.
Комментарии
- 21 июля 2023
-
22:37
-
22:26
-
21:48
-
21:26
-
20:56
-
20:39
-
20:23
-
19:58
-
19:37
-
19:29
-
18:58
-
18:39
-
18:10
-
17:52
-
17:38
-
17:12
-
16:55
-
16:26
-
15:50
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:35
-
14:20
-
13:50
-
13:20
-
12:55
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:05
-
11:55
-
11:25
-
11:00
-
10:25
Партнерский контент