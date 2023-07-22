«Чувствуешь себя преданным». Шведский игрок раскритиковал «Бостон» после великого сезона

Шведский защитник Антон Строльман высказался об игре за «Бостон Брюинз». Хоккеист присоединился к клубу в октябре 2022 года. По завершении сезона 36-летний Строльман, на счету которого 938 матчей регулярного чемпионата и 113 встреч плей-офф в НХЛ, принял решение вернуться на родину — в Швецию. «Бостон», в свою очередь, провёл великий сезон, по ряду показателей установив рекорды.

«Тогда мне захотелось присоединиться к команде, у которой были шансы на победу. Я хотел получить шанс побороться за место в команде. Я ясно дал понять, что не собираюсь играть на правах аренды.

Сначала я провёл восемь матчей в НХЛ. Потом почти два месяца вообще не играл. Затем меня отправили в фарм-клуб АХЛ (защитник, выигравший чемпионат мира, не играл там с сезона-2008/2009, на второй год пребывания в Северной Америке. — Прим. «Чемпионата»). Они сделали так, как, наверное, хотели вначале, это стало арендой на несколько месяцев. Потом от меня избавились в АХЛ. Ты чувствуешь себя преданным, это не то, о чём мы говорили. Это всего лишь один пример того, как это может быть.

Лично для меня это был невесёлый год. Но мы также знаем, каково это, когда профессионалы НХЛ ”жалуются”, я понимаю, как это может звучать. Но это пример того, как всё может работать в НХЛ. Они говорят одно и обещают одно, а через пару месяцев это не имеет значения. Это было тяжело.

Затем время пребывания в США подошло к концу, когда истёк срок действия контракта. Выбор переехать домой был, по сути, уже сделан. Понятно, что эмоций очень много… отчасти из-за прошлого года в Бостоне, но и всё остальное было потрясающим. Здесь есть над чем поразмыслить. Но, в конце концов, я думаю, что буду чрезвычайно благодарен за проведённые там годы.

У меня осталось много замечательных воспоминаний. В НХЛ много хороших людей, за эти годы я встретил много невероятных людей. Но, если ты так говоришь, это не для галочки», — приводит слова Строльмана Expressen.