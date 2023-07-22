НХЛ перенесла арбитражные слушания по контракту российского вратаря Ильи Самсонова

Арбитражные слушания по делу российского голкипера Ильи Самсонова перенесены на 23 июля, сообщает пресс-служба НХЛ.

Изначально арбитраж, который должен определить условия нового контракта вратаря с «Торонто Мэйпл Лифс», был запланирован на 21 июля. Тем не менее теперь решение будет готово только 23 июля. В России в это время будет, вероятнее всего, ночь с 23 на 24 июля.

Напомним, ранее Эллиотт Фридман сообщил, что команда предлагает $ 2,4 млн, а Самсонов запрашивает $ 4,9 млн.

В прошлом сезоне Самсонов в составе «Торонто» добрался до полуфинала Восточной конференции, где уступил в серии «Флориде Пантерз». В Кубке Стэнли вратарь сыграл девять матчей, в которых одержал четыре победы с 89,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,13. В прошлом сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 42 матчах, в которых пропустил 96 шайб. Зарплата по прошлому соглашению россиянина с клубом составляла $ 1,8 млн.