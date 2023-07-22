Лущишин: ни Тарасенко, ни Патрик Кейн не стоят того, чего хотят получить на рынке

Журналист The Athletic Дом Лущишин составил рейтинг команд по уровню успешности в текущем межсезонье. «Нью-Йорк Рейнджерс» занял 12-е место.

«Из всех изменений, произошедших в межсезонье, кажется, что лето «Рейнджерс» больше всего не замечается. Потеря Владимира Тарасенко и Патрика Кейна после того, как клуб пошёл ва-банк в дедлайн, безусловно, причиняет острую боль. Это широко освещается в СМИ, но ни один из игроков не стоит того, что они хотят получить на рынке свободных агентов, и «Рейнджерс» лучше оставить их в покое. Это особенно верно, учитывая, что они забрали игроков по дешёвке.

Блейк Уиллер не так динамичен, как Кейн, но и текущая версия Кейна не соответствует его репутации. Если цель состоит в том, чтобы иметь в своих рядах плеймейкера, способного создавать на правом фланге, то Уилер — отличное решение проблемы, особенно в его ценовой категории.

Однако самый крупный выигрыш — в защите. Нико Миккола был не тем парнем, которого я бы выбрал прошлой весной для третьей пары команды, а «Рейнджерс» исправили это, добавив Эрика Густафссона. Он является джокером на обоих концах площадки, и это делает его немного подписание рискованным, но результаты игрока в прошлом году были превосходными. Он был настоящей находкой, когда Джон Карлсон выпал из состава и дал «Вашингтону» столь необходимое движение шайбы из защитной линии. Густафссон кажется особенно подходящим защитником для пары с Брэйденом Шнайдером, которому не хватает навыков игры с шайбой.

В лиге нет замены Тарасенко в атаке, но «Рейнджерс» преуспели, укрепив свою защиту и, по крайней мере, заменив Кейна. В следующем сезоне они будут страшной командой", — приводит слова Лущишина The Athletic.