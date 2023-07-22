Журналист: похоже, Тарасенко хочет вернуться в «Рейнджерс», но за него будет борьба

Североамериканский журналист Джим Биринджер поделился мыслями о будущем Владимира Тарасенко.
«Нью-Йорк Рейнджерс» сделали ставку на Владимира Тарасенко, и по большей части это окупилось. Он хорошо играл за «рейнджеров». Тарасенко был одним из игроков, приобретённых «Рейнджерс» в дедлайн. Он прекрасно вписался в их состав и произвёл впечатление. Похоже, Тарасенко хочет вернуться в «Рейнджерс», но вопрос в том, смогут ли «Рейнджерс» его себе позволить? За Тарасенко будет борьба. Он по-прежнему может забивать голы и представляет угрозу при игре в большинстве. Учитывая, что «Рейнджерс» стремятся привлечь более молодых игроков, а также решить вопрос с деньгами, Тарасенко может оказаться в новой команде, если ему не урежут зарплату, чтобы он мог остаться.
Интересно отметить, что Тарасенко собирался подписать контракт с «Каролиной Харрикейнз». Однако эта затея провалилось. Тарасенко уволил своего агента и теперь взвешивает все варианты. Он действительно хочет остаться в районе Нью-Йорка и готов заключить контракт только на один год, чтобы это произошло. Удивительно, что Тарасенко никто не подписал, но он не торопится и взвешивает все варианты. Среди команд есть «Рейнджерс», «Харрикейнз», «Нью-Джерси Девилз», «Оттава Сенаторз», «Нью-Йорк Айлендерс» и, возможно, «Флорида Пантерз». Могут быть и другие", — приводит слова Биринджера Full Press Hockey.
- 22 июля 2023
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