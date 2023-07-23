The Hockey Writers считает рискованным подписание «Рейнджерс» Джонатана Куика

Журналист Брайан Абате в статье на The Hockey Writers заявил, что подписание контракта «Нью-Йорк Рейнджерс» с Джонатаном Куиком — рискованное решение.
«Несмотря на хорошую игру в сезоне-2021/2022, Куик неудачно выступал за «Кингз» в начале прошлого сезона. Он пропустил слишком много простых голов, некоторые из которых были забиты с острых углов, а другие — после отскоков. Его процент отражённых бросков составил 87,6 с коэффициентом надёжности 3,50.
Незадолго до дедлайна «Лос-Анджелес» принял неожиданное решение обменять Куика в «Коламбус Блю Джекетс», который затем обменял его в «Вегас Голден Найтс». Смена обстановки, а также сильная игра его новых товарищей по команде помогли вратарю-ветерану, и после обмена он играл лучше.
Учитывая, что «Рейнджерс», скорее всего, не смогут переподписать звёздных вингеров Владимира Тарасенко и Патрика Кейна, им предстоит трудный путь к плей-офф в очень конкурентном столичном дивизионе. Им по-прежнему необходимо набирать очки, когда Шестёркин будет не в старте, поэтому им нужна надёжная игра от их бэкапа.
«Рейнджерс» должны ожидать отличной игры от Шестёркина, но им также понадобится достойное выступление и от Куика. Полагаться на него после его проблем в сезоне-2022/2023 рискованно. Им нужно, чтобы он умело играл в воротах, чтобы раскрыть потенциал команды в новом сезоне», — сказано в статье.
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