Главный тренер «Амура» назвал позиции, которые он хотел бы усилить в своей команде

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал, какие позиции в клубе хотел бы укрепить.

«Я бы не отказался от очень сильного крайнего нападающего и одного топового защитника. Но если не будет, то не будет. Плакать не будем, а будем работать с теми, кто есть.

Будем ли продолжать применять инструмент аренды? Есть, есть варианты, но пока говорить об этом ещё рано. На данный момент ещё не все команды даже вышли на предсезонные сборы. Бóльшая часть клубов только приступает к тренировочному процессу. Естественно, произойдёт какой-то отсев. Вадим Анатольевич Покотило (генеральный менеджер «Амура». – Прим. «Чемпионата») всегда держит руку на пульсе, и в течение очень короткого времени ко мне поступает вся информация. Дальше мы обсуждаем и принимаем решение», — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.