Капитан «Авангарда»: мы на лучшей арене КХЛ. А про Омск плохо пишут те, кто здесь не живёт

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал о том, как помогает новичкам в команде адаптироваться к Омску.
«Много ли помогаю в адаптации новичкам? Да всем всё нравится, обычно про Омск плохие вещи пишут только те, кто здесь не живёт и не играет. Ребята кайфуют, мы находимся на лучшей арене КХЛ, они все профессионалы и знают своё дело. Плюс приятно, что в этом году, судя по контрактам, мы уходим от того, что каждое межсезонье обновляется команда, и это даст свои плоды в будущем.
Сейчас рано думать о конкуренции на Востоке. Думаю, все будут идти плотно в регулярке, всё будет близко. Сезон получится весёлый, и многие на Востоке захотят начать плей-офф дома, так что очки начнём считать с сентября», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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