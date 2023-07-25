The Hockey News: Малкин может закрепить свои позиции за место в Зале славы в новом сезоне

Журналист The Hockey News Николас Брлански считает, что российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в новом сезоне может закрепить свои позиции на введение в Зал хоккейной славы.

«В каждом сезоне за последние несколько лет у «двухголового монстра» «Питтсбург Пингвинз» были важные рекордные моменты. Предстоящая кампания не станет исключением для Сидни Кросби и Евгения Малкина.

Краеугольные камни франшизы только завершили сезон, когда каждый отметил особые вехи. Малкин стал вторым игроком, сыгравшим 1000 матчей в составе «Питтсбурга», и восьмым российским хоккеистом, достигшим этого рубежа в НХЛ. Кросби на флажке, на последней неделе регулярного чемпионата, набрал три очка в матче с «Детройт Ред Уингз» и довёл общий бомбардирский счёт до 1500 баллов.

И Малкин, и Кросби вступают в этот сезон, ожидая новых рекордов. Кросби отстаёт на 88 очков от Фила Эспозито, занимающего десятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ за всё время. 35-летний капитан «Пингвинз» набирал больше очка за матч в каждом из своих первых 18 сезонов, поэтому, если он останется здоровым, вполне справедливо предположить, что в сезоне-2023/2024 он наберёт где-то 80–90 очков.

Для следующего достижения Малкина также может потребоваться весь сезон, поскольку он отстаёт на 29 голов до отметки в 500 шайб за карьеру. Плато с 500 голами имеет большое значение в мире НХЛ. 39 из 47 игроков, достигших этой отметки, были введены в Зал хоккейной славы, а такие игроки, как Кросби, Яромир Ягр, Алекс Овечкин и Патрик Марло, на пути к тому, чтобы присоединиться к этому списку.

Мало кто будет оспаривать претензию Малкина на звание таланта Зала славы. Однако, став 48-м игроком в истории НХЛ и третьим игроком из России, достигшим этой отметки, он закрепил бы свои позиции в этом вопросе.

Малкин закончил прошлый сезон с 27 голами, что является его самым высоким показателем с сезона-2017/2018, когда он забросил 42 шайбы. В преддверии сезона, когда ему исполнится 37 лет, Малкин должен будет найти другие шестерёнки в 2023 году, чтобы снова забить 30 голов и добраться до 500 за карьеру», — приводит слова Брлански The Hockey News.