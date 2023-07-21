«Зарядил аккумулятор — и дальше в путь». Иван Федотов выложил фотографии с Мальдив

Голкипер ЦСКА Иван Федотов в своих социальных сетях выложил новый пост.
Российский вратарь поделился фотографиями с отпуска. Сейчас хоккеист проводит время на Мальдивских островах.
«Зарядил аккумулятор — и дальше в путь. «Ни пуха ни пера», — говорится в сообщении.
Фото: Социальные сети Ивана Федотова
Фото: Социальные сети Ивана Федотова
Фото: Социальные сети Ивана Федотова
Напомним, ранее стало известно, что Международная Федерация хоккея собирается сделать заявление по ситуации Федотова с контрактом.
В июне появились новости о том, что контракт вратаря с «Филадельфией Флайерз», заключённый перед сезоном-2022/2023, автоматически продлён на год. 3 июля заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли подтвердил эту информацию. Тем не менее уже через пять дней, 8 июля, ЦСКА объявил о подписании контракта с Федотовым. В Федерации хоккея России уже сообщили, что примут решение о допуске Федотова к игре в чемпионате КХЛ только после консультации с ИИХФ.
- 21 июля 2023
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