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Игроки и тренерский штаб ХК «Динамо» посетили матч футбольных одноклубников в Кубке России

Игроки и тренерский штаб ХК «Динамо» посетили матч футбольных одноклубников в Кубке России
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Игроки и тренерский штаб хоккейного клуба «Динамо» (Москва) всей командой посетили матч футбольных одноклубников в Нижнем Новгороде в рамках Фонбет Кубка России с местным «Пари Нижний Новгород» (идёт первый тайм, счёт 1:1).

Хоккейная команда приехала с главным тренером Алексеем Кудашовым, который возглавляет «Динамо» с 2021 года. В минувшем сезоне под его руководством московская команда вылетела в первом раунде Кубка Гагарина. Бело-голубые проиграли в серии с нижегородским «Торпедо» в шести матчах (2-4).

В первом туре МИР Российской Премьер-Лиги футболисты «Динамо» уступили на своём поле «Краснодару» со счётом 1:3. В группе D Фонбет Кубка России бело-голубые, помимо «Пари Нижний Новгород», сыграют с «Краснодаром» и «Спартаком».

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