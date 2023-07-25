Крейчи — о Бержероне: мы вместе побеждали и проигрывали. Мы выросли вместе

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Крейчи обратился к своему бывшему одноклубнику Патрису Бержерону, который сегодня завершил карьеру.

«Привет, Берги. Поздравляю с завершением карьеры. Что за карьера!

Слишком много всего можно сказать, но я очень ценю тебя за то, что ты был моим другом на протяжении стольких лет. Мы через многое прошли — вместе побеждали, вместе проигрывали. Мы выросли вместе. Ты очевидно член Зала славы, без вопросов. Я хотел бы поздравить тебя и твою жену Стеф, твоих детей. Я уверен, что они будут счастливы видеть тебя рядом каждый божий день. Я очень рад называть тебя своим другом и желаю тебе всего наилучшего. Я люблю тебя, приятель», — приводит слова Крейчи NESN.

Ранее к Бержерону обратился капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.