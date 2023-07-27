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Бобровский — в топ-3 лучших незадрафтованных голкиперов НХЛ по версии The Hockey Writers

Бобровский — в топ-3 лучших незадрафтованных голкиперов НХЛ по версии The Hockey Writers
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Журналист Джефф Сейде в статье на сайте The Hockey Writers представил топ-10 лучших незадрафтованных голкиперов в истории НХЛ.

На третьем месте в списке расположился российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский.

«Сергей Бобровский не был выбран на драфте 2006 года. Это было время, когда команды НХЛ не хотели рисковать с игроком, родившимся в России. В конце концов в 2010 году он подписал контракт с «Филадельфией Флайерз» и отыграл там два сезона.

Только что Бобровский закончил свой 13-й сезон в НХЛ и, безусловно, продемонстрировал способности, необходимые для того, чтобы быть вратарём номер один в стартовом составе в играх за «Флайерз», «Блю Джекетс» и «Флориду Пантерз». Он завоевал «Везину Трофи» в 2013 и 2017 году и занимает шестое место в истории по количеству побед (360 в 642 сыгранных матчах) среди вратарей, имеющих право на драфт, но не выбранных на нём», — сказано в статье.

Полностью топ-10 выглядит так:

1. Эд Белфор;
2. Кёртис Джозеф;
3. Сергей Бобровский;
4. Дуэйн Ролосон;
5. Никлас Бекстрём;
6. Антти Ниеми;
7. Йонас Хиллер;
8. Чико Реш;
9. Джон Кейси;
10. Гленн Хили.

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