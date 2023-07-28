Генменеджер «Оттавы» — о подписании Тарасенко: он недооценённый плеймейкер

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион высказался о подписании контракта с российским нападающим Владимиром Тарасенко.

«Владимир — прирожденный бомбардир. Он динамичный игрок, который может забивать из любой точки зоны нападения, а также недооценённый плеймейкер, который сделал карьеру в нападении, для себя и своих партнёров по команде. Он зарекомендовал себя как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф, и мы очень рады добавить игрока его уровня в наш состав», — приводит слова Дориона официальный сайт клуба.

Контракт Тарасенко с «Оттавай» рассчитан на один год. За это время российский нападающий заработает $ 5 млн.

Напомним, Тарасенко в ходе регулярного чемпионата прошлого сезона обменяли из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи.