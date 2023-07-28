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Журналист The Athletic объяснил, как «Оттава» может использовать Тарасенко

Журналист The Athletic объяснил, как «Оттава» может использовать Тарасенко
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Журналист The Athletic Иан Мендес рассказал, как переход Владимира Тарасенко в «Оттаву Сенаторз» повлияет на клуб.

«Какое место Тарасенко займёт в составе «Оттавы»? У «сенаторов» есть некоторая гибкость относительно того, где они хотят видеть Тарасенко. При разумных деньгах клуб сохранит свою первую линию в лице Брэди Ткачука, Тима Штюцле и Клода Жиру. У них сложилась отличная «химия», и они создали настоящую тройку №1, когда играли вместе в прошлом сезоне. Разбить их было бы плохой идеей, когда они добились такого успеха как трио.

Норрис должен вернуться на роль второго центрфорварда, и именно здесь клуб может рассмотреть возможность использования Тарасенко на правом фланге. Дрейк Батерсон также может быть использован в этом месте на правом фланге, а Кубалик — вариант на левом фланге. В любом случае, учитывая, что «сенаторы» заплатят Тарасенко $ 5 млн за следующий сезон, само собой разумеется, что он сыграет важную роль. Мы должны ожидать, что он получит достаточно времени для игры в большинстве и будет играть в пределах 15–18 минут за матч.

Ожидается, что Шейн Пинто перейдёт в третье звено, и к нему может присоединиться кто-нибудь из ряда игроков: Тарасенко, Батерсон, Кубалик или Мэтью Жозеф. Добавив в команду Тарасенко, «сенаторы», безусловно, повысили уровень таланта среди вингеров.

Как это повлияет на ситуацию с потолком зарплат в «Оттаве»? Это увлекательная ситуация, потому что для изменений состава печально известные скупые «Сенаторз» почти достигли верхнего предела потолка зарплат лиги. По данным CapFriendly, переход Тарасенко увеличил фонд заработной платы «Оттавы» до $ 82,6 млн в сезоне-2023/2024, что оставляет команде менее $ 1 млн до потолка в $ 83,5 млн.

Проблема в том, что «Оттаве» всё ещё нужно подписать ограниченно свободного агента Пинто, талантливого и популярного молодого центрфорварда, забившего за клуб 20 голов в прошлом сезоне. В большинстве прогнозов их состава Пинто занимает место в центре третьего звена, поэтому им нужно будет найти способ продлить его контракт. Но для того, чтобы удовлетворить требования Пинто, которые наверняка превысят $ 900 тыс., «сенаторам» нужно будет обменять кого-то.

На данный момент не так много логичных кандидатов на обмен, и «Оттава», безусловно, не будет заинтересована в обмене основных игроков», — цитирует Мендеса The Athletic.

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