«Он играл против Гретцки». Никита Кучеров рассказал, как член Зала славы помогает ему

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал о тренировках с Адамом Оутсом — членом Зала славы, который провёл 19 сезонов в НХЛ. На его счету 1079 ассистов — восьмой результат в истории лиги.

«В один из дней межсезонья к нам подошёл Адам Оутс и увидел, как мы вместе катаемся и платим за лёд. Мы все вместе были на льду, и он просто сказал: «Хочешь попробовать покататься вместе? Хочешь посмотреть, что мы делаем?»

Как только я увидел первые пару упражнений, подумал: «О, вау». Я влюбился в то, что он делает. Это член Зала славы. Что бы он ни видел, это, вероятно, правильно. Я очень уважаю его. С тех пор он очень помог мне в развитии собственной игры и показал, как правильно выступать на этом уровне.

Я просто помню, когда действительно начал обращать внимание на мелочи. Пока я не встретил Оутси, никто никогда не показывал мне эти маленькие фокусы и то, как их делать. Он был парнем, который показал мне всё это. Всё это благодаря его упражнениям.

Оутс — член Зала славы. Он играл против Уэйна Гретцки. Он научился у Гретцки, поэтому, конечно, я буду слушать. Я как маленький ребёнок, когда он говорит. Я просто стою и слушаю, потому что, как только я начал заниматься, это начало окупаться в матчах. Я подумал: «Вау, игра действительно может быть медленной», — приводит слова Кучерова официальный сайт «Тампы».