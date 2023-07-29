Фисенко: игроки «Лады» старались делать всё, что уже отрабатывали в ходе тренировок

Нападающий «Лады» Михаил Фисенко подвёл итоги контрольного матча с альметьевским «Нефтяником» (2:1).

«Игра хоть и была контрольной, но здорово, что удалось выиграть. Правда, нам много над чем надо работать. Хорошо, что ещё есть время. Удивил ли «Нефтяник»? Честно говоря, мы не обращали внимания на то, против какой команды играем. Старались делать всё, что уже отрабатывали в ходе тренировочного процесса. Мы были, наверное, не совсем быстрыми, свежими, и голова не совсем успевала за нашими действиями. Как я уже сказал, есть ещё время поработать и сделать правильные выводы.

Что произошло, когда чуть не вспыхнула потасовка в первом периоде? Я пошёл заступаться за Егора Бабенко. Команда у нас боевая, и каждый готов постоять друг за друга. Я в том числе.

Почему не стал бросать в эпизоде с первым голом? Я видел, что Андрей Алтыбармакян бежит рядом со мной, проделал большой объём работы. Заметил, что он был открыт, поэтому и сделал передачу», — приводит слова Фисенко официальный сайт «Лады».